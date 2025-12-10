ТАСС: На Украине начали мобилизовывать неправильно оформивших отсрочку граждан

Отделы военных комиссариатов на Украине применяют меры административного воздействия к гражданам, допустившим нарушения в оформлении документов, с последующим призывом на военную службу в рамках мобилизационных мероприятий, заявили ТАСС в российских силовых структурах.

«Это привело к конфликтам при попытках граждан подать документы лично. Нами уже зафиксированы случаи отказа в приеме и принудительной доставки в ТЦК. Кроме того, участились проверки ТЦК на предприятиях», — заявил источник агентства, добавив, что при неправильном оформлении отсрочки выписывают штраф 35-60 тысяч гривен, а потом забирают на призывной пункт.

Ранее итальянская газета L'Antidiplomatico заявила, что запущенная на Украине программа мобилизации молодежи полностью провалилась.