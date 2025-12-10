Реклама

15:33, 10 декабря 2025Силовые структуры

Начались поиски домогавшегося школьницы в российском городе мужчины

В Краснодаре полиция начала проверку из-за домогательств к школьнице на улице
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Краснодаре полиция начала доследственную проверку после сообщений в соцсетях о домогательстве школьницы на улице города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по городу.

В ведомстве отметили, что заявление к ним не поступало. После проверки будет принято процессуальное решение.

В Telegram-канале «VOKRYG ROSSINSKOGO» появился пост женщины, которая рассказала, что вечером 8 декабря ее 15-летняя дочь пошла в магазин. На улице к школьнице стал приставать пожилой мужчина, который попытался посадить несовершеннолетнюю в свою машину, но за нее вступились прохожие, и ей удалось убежать.

Ранее в Воронеже правоохранители задержали 29-летнего учителя физкультуры, который устраивал извращенные игры со школьницами.

