Над Барнаулом появилось небо-океан

В небе над Барнаулом сфотографировали странные облака-волны

Над Барнаулом заметили редкое атмосферное явление. В небе на городом появились волнообразные облака, которые горожане сразу же начали снимать на видео. Об этом сообщил Telegram-канал «Барнаул 22».

На опубликованных кадрах хорошо видно, как над крышами многоэтажек зависли плотные облачные «волны». Они будто медленно перекатываются друг через друга, напоминая морской прибой. Необычное зрелище быстро разлетелось по соцсетям и вызвало бурные обсуждения.

Пользователи предположили, что речь идет об облаках Кельвина — Гельмгольца. Это редкое атмосферное явление возникает тогда, когда две воздушные массы движутся с разной скоростью или в разных направлениях. На границе этих потоков появляется сильный сдвиг ветра, который «скручивает» облачный слой в характерные гребни.

Такие облака считаются одними из самых эффектных и встречаются нечасто, поэтому их появление над Барнаулом вызвало настоящий ажиотаж. В комментариях люди делились впечатлениями, шутили и спорили, на что именно похожи эти небесные «волны».

