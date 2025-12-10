Natan решил уйти из Black Star

Певец Natan заявил, что не будет продлевать свой контракт с лейблом Black Star

Певец Алишер Мирзохонов, известный под псевдонимом Natan, признался, что собирается уйти из лейбла Black Star. Его слова передает Telegram-канал StarHit.

Natan, который стал известен именно после начала работы с Black Star, принял решение покинуть компанию после того, как его контракт завершится. Артист уточнил, что срок его действия истекает через два года.

«Думаю, это будут мои последние два года на Black Star. На этом я тоже отправлюсь в свободное плавание», — заявил Мирзохонов.

Накануне об уходе из лейбла рэпера Тимати объявила другая звезда объединения — певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова).

Ранее стало известно, что певец Natan сообщил о примирении с супругой Анастасией Швецовой после скандала с изменами.