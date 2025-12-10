Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:46, 10 декабря 2025Наука и техника

Найден способ определить скрытый риск остеопороза

Fronti Endocrin: Общий уровень щелочной фосфатазы показывает риск остепороза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock / Fotodom

Китайские исследователи предложили использовать показатель общего уровня щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови как недорогий маркер повышенного риска остеопороза. В крупном перекрестном исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology, показано: даже при «нормальных» значениях фермента его небольшое повышение заметно чаще встречается у людей с низкой минеральной плотностью кости.

Ученые из Чунцинского медицинского университета проанализировали данные 12 835 взрослых, проходивших плановые медосмотры в 2019–2024 годах. Всем участникам измеряли уровень ЩФ и выполняли денситометрию (DXA) позвоночника и бедренной кости. Остеопороз выявили у 9,5 процента людей, и в этой группе средний уровень ЩФ был статистически значимо выше, чем у остальных. Связь сохранялась даже после учета возраста, пола, индекса массы тела, показателей обмена веществ и печеночных ферментов.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Дополнительный анализ показал, что зависимость носит нелинейный характер: наиболее явно риск остеопороза растет при уровне ЩФ до примерно 100 IU/L, а сильнее всего — у женщин, более молодых и метаболически здоровых участников с нормальными печеночными показателями. По данным ROC-анализа, оптимальным ориентиром стал порог 72 IU/L: его авторы предлагают рассматривать как повод задуматься о состоянии костей и обсудить с врачом необходимость более детального обследования, а не как самостоятельный диагностический критерий.

Авторы подчеркивают, что работа носит перекрестный характер и не доказывает, что именно повышение ЩФ «вызывает» потерю костной массы. Тем не менее результаты указывают: уже существующий рутинный анализ крови может стать простым маркером для раннего выявления людей с повышенным риском остеопороза и переломов.

В ноябре ученые выяснили, что регулярное употребление чая оказалось связано с более высокой плотностью костей у пожилых женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Японцев предупредили о мегаземлетрясении

    В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

    Дегтярев высказался о возможном введении Fan ID в КХЛ

    В российском сыре нашли стафилококк

    На «АвтоВАЗе» оценили вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok