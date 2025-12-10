Найден способ определить скрытый риск остеопороза

Fronti Endocrin: Общий уровень щелочной фосфатазы показывает риск остепороза

Китайские исследователи предложили использовать показатель общего уровня щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови как недорогий маркер повышенного риска остеопороза. В крупном перекрестном исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology, показано: даже при «нормальных» значениях фермента его небольшое повышение заметно чаще встречается у людей с низкой минеральной плотностью кости.

Ученые из Чунцинского медицинского университета проанализировали данные 12 835 взрослых, проходивших плановые медосмотры в 2019–2024 годах. Всем участникам измеряли уровень ЩФ и выполняли денситометрию (DXA) позвоночника и бедренной кости. Остеопороз выявили у 9,5 процента людей, и в этой группе средний уровень ЩФ был статистически значимо выше, чем у остальных. Связь сохранялась даже после учета возраста, пола, индекса массы тела, показателей обмена веществ и печеночных ферментов.

Дополнительный анализ показал, что зависимость носит нелинейный характер: наиболее явно риск остеопороза растет при уровне ЩФ до примерно 100 IU/L, а сильнее всего — у женщин, более молодых и метаболически здоровых участников с нормальными печеночными показателями. По данным ROC-анализа, оптимальным ориентиром стал порог 72 IU/L: его авторы предлагают рассматривать как повод задуматься о состоянии костей и обсудить с врачом необходимость более детального обследования, а не как самостоятельный диагностический критерий.

Авторы подчеркивают, что работа носит перекрестный характер и не доказывает, что именно повышение ЩФ «вызывает» потерю костной массы. Тем не менее результаты указывают: уже существующий рутинный анализ крови может стать простым маркером для раннего выявления людей с повышенным риском остеопороза и переломов.

В ноябре ученые выяснили, что регулярное употребление чая оказалось связано с более высокой плотностью костей у пожилых женщин.