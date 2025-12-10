Реклама

11:32, 10 декабря 2025

Назван максимальный срок хранения замороженного мяса

Vanitatis: Говядина может храниться в замороженном виде до одного года
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Romberi / Shutterstock / Fotodom

Специалисты из Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) заявили, что максимальный срок хранения замороженного мяса зависит от его вида. Точные данные они назвали изданию Vanitatis.

Как считают эксперты, любое мясо необходимо замораживать сразу же после покупки. Температура хранения должна составлять от минус 18 градусов и ниже. В таком случае говядина, баранина и козлятина могут не портиться до одного года, пояснили специалисты.

У свинины, по их словам, максимальный срок хранения составляет всего шесть месяцев. Что касается птицы, здесь все зависит от того, разделывали ли тушку или оставили целой. В первом случае срок хранения равен девяти месяцам, а во втором — на три месяца больше.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Констанденков рассказал, какие продукты вызывают запор. Так, он призвал людей с этой проблемой отказаться от фастфуда.

