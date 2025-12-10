Реклама

Назван самый привлекательный после Воланда литературный антигерой

«VK Знакомства» и «Литрес»: 80 % пользователей симпатизируют антигероям из книг
Варвара Кошечкина
Фото: Forewer / Shutterstock / Fotodom

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» и сервис цифровых книг «Литрес» выяснили, каких персонажей классической русской и зарубежной литературы пользователи считают наиболее привлекательными. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос показал, что большинство респондентов (80 процентов) симпатизируют антигероям из книг. Чаще всего им импонируют типажи «гений-манипулятор», «трагический антигерой» и «харизматичный лидер». Вступить с ними в отношения мечтают 56 процентов опрошенных. В формировании такой связи заинтересованы россияне от 18 до 24 лет (65 процентов).

Больше всего респондентов привлекают следующие черты: харизма и обаяние (11 процентов), свободомыслие, способность идти против правил (9 процентов), а также умение добиваться своих целей (7 процентов).

В рейтинге отрицательных героев, описанных в русской классической литературе, лидирующую позицию занимает Воланд из романа «Мастер и Маргарита». На втором месте расположился Остап Бендер из «Двенадцати стульев». За ним идет Григорий Печорин из «Героя нашего времени». Также пользователям импонируют Родион Раскольников («Преступление и наказание») и Азазелло («Мастер и Маргарита»).

Среди персонажей иностранной классики самым притягательным злодеем оказался граф Дракула из романа «Дракула». Вторую позицию занял профессор Мориарти — персонаж цикла произведений о Шерлоке Холмсе. На третьем месте расположился Дориан Грей — герой романа ирландского писателя и драматурга Оскара Уайльда. Следом за ним идут Мефистофель («Фауст»), кардинал Ришелье («Три мушкетера») и Эдмон Дантес («Граф Монте-Кристо») и Виктор Франкенштейн — главное действующее лицо романа «Франкенштейн, или Современный Прометей».

При этом 30 процентов респондентов признались, что могут разочароваться в книге, если отрицательный герой в финале не искупит вину и не получит шанс на исправление. В противном случае они испытают разочарование от книги.

Опрос был проведен в ноябре 2025 года. В нем приняли участие более тысячи пользователей из разных городов России.

