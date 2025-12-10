Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 10 декабря 2025Путешествия

Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

Посол Томихин: Главная ошибка россиян в Таиланде — отсутствие страховки
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Посол России в Таиланде Евгений Томихин назвал главную ошибку российских туристов в стране. Он заявил изданию KP.RU, что это отсутствие оформленной перед путешествием медицинской страховки.

«Наличие страхового полиса может избавить от многих серьезных проблем в случае возникновения непредвиденных обстоятельств», — добавил Томихин. Он также отметил, что сотрудникам консульского отдела регулярно приходится помогать россиянам в разных ситуациях: при дорожно-транспортных происшествиях, нарушении сроков пребывания в стране и проблемах с законом.

Материалы по теме:
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

Также они поддерживают контакт с заключенными россиянами и задержанными по различным обвинениям. «К сожалению, бывают и трагические случаи, и дипломаты тоже активно включаются в работу по оказанию помощи. Да, происходят и курьезные ситуации», — рассказал Томихин.

Ранее российский блогер описал ошибки россиян в Таиланде словами «летят ради сомнительных развлечений». Он привел в пример случаи, когда соотечественники арендуют в стране байки без шлемов и платят за это штрафы от 500 батов (1,2 тысячи рублей) или лишаются жизней в ДТП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы за это деньги получаем». Украинская разведка заявила, что может прослушивать Кремль. Как на это отреагировала Москва?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    Российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек

    Последствия обрушения помощи Украине оценили

    Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

    Бывший российский депутат оказался наемным киллером с гранатометом

    Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

    В Петербурге загорелся рынок

    Назван наименее опасный для природы вид шуб

    Звезда КВН рассказала о слезах из-за называющих ее «жирной мразью» зрителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok