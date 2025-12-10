Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

Посол Томихин: Главная ошибка россиян в Таиланде — отсутствие страховки

Посол России в Таиланде Евгений Томихин назвал главную ошибку российских туристов в стране. Он заявил изданию KP.RU, что это отсутствие оформленной перед путешествием медицинской страховки.

«Наличие страхового полиса может избавить от многих серьезных проблем в случае возникновения непредвиденных обстоятельств», — добавил Томихин. Он также отметил, что сотрудникам консульского отдела регулярно приходится помогать россиянам в разных ситуациях: при дорожно-транспортных происшествиях, нарушении сроков пребывания в стране и проблемах с законом.

Также они поддерживают контакт с заключенными россиянами и задержанными по различным обвинениям. «К сожалению, бывают и трагические случаи, и дипломаты тоже активно включаются в работу по оказанию помощи. Да, происходят и курьезные ситуации», — рассказал Томихин.

Ранее российский блогер описал ошибки россиян в Таиланде словами «летят ради сомнительных развлечений». Он привел в пример случаи, когда соотечественники арендуют в стране байки без шлемов и платят за это штрафы от 500 батов (1,2 тысячи рублей) или лишаются жизней в ДТП.