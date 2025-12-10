Реклама

Экономика
03:39, 10 декабря 2025Экономика

Некоторым россиянам увеличат надбавку к пенсии в 2026 году

Депутат Говырин: Надбавку к пенсии увеличат работникам угольной промышленности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности пересчитают надбавку к пенсии четыре раза в течение 2026 года. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Алексей Говырин агентству РИА Новости.

«Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии», — рассказал он.

Депутат пояснил, что надбавка к пенсии положена этим категориям работников из-за вредных, опасных, напряженных и тяжелых условий труда. Он уточнил, что размер доплаты является индивидуальным и рассчитывается исходя из среднемесячного заработка и стажа, дающего право на такую выплату.

Ранее правительство России одобрило новый порядок приема на работу женщин, у которых дети до трех лет. Согласно законодательной инициативе, работодатели больше не смогут устанавливать испытательный срок при их приеме на работу. Сегодня в силе еще остается льгота, действующая для матерей с детьми до 1,5 года.

