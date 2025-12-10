Реклама

Забота о себе
03:00, 10 декабря 2025Забота о себе

Непойманные изменники поделились опытом

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Изменявшие партнерам люди, которым удалось скрыть неверность, поделились своим опытом. Об историях тайных связей они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие признались, что в итоге считают измену негативным и неприятным опытом.

Однажды, когда мне было 18 или 19 лет, я изменял, и меня так и не поймали. Но это заставило меня чувствовать себя очень неловко. После этого я больше никогда не изменял

LeopardMediumпользователь Reddit

Другие же отметили, что связи с другими людьми помогли им спастись от абьюзивных отношений.

Мой партнер был жестоким и неуравновешенным пьяницей. Он воровал у меня и моей семьи, постоянно изменял, унижал меня. Он был настолько ужасен, что я чувствовала себя совершенно неспособной уйти. Но я ему изменяла. Это подбадривало меня, напоминало, что я не мусор, и придавало смелости уйти

Just-Secretary-4018пользовательница Reddit
А некоторые из тех, кто долго состоит в браке и не занимается сексом с официальным партнером, отметили, что измена ничего не изменила в их отношениях.

У меня прекрасные отношения с женой уже более 15 лет. Мы хороши во всем, за исключением постели. Из-за этого я изменяю. Она не знала об этом много лет, хотя должна была подозревать. Когда мы, наконец, обсудили это, никаких изменений не произошло. Она попросила меня продолжать вести себя сдержанно, и мы больше никогда это не обсуждали

heretostartsomeshitпользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали, каким для них был опыт секса втроем. Один признался, что занимался сексом с двумя девушками, когда учился в колледже. Мужчина уточнил, что не планировал делать этого.

