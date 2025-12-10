Объяснены отличия в симптомах простуды и гриппа

Пульмонолог Гомес: Грипп начинается внезапно, а простуда постепенно

Пульмонолог Максимо Гомес заявил, что грипп можно отличить от простуды по симптомам. В разговоре с изданием El Periodico De España он объяснил разницу между этими двумя заболеваниями.

Как пояснил Гомес, грипп начинается внезапно. Он характеризуется высокой температурой, болью в мышцах, сильной усталостью, а в некоторых случаях и затруднением дыхания. Простуда же развивается постепенно и проявляется болью в горле, заложенностью носа и чиханием.

«В период высокой вирусной нагрузки профилактика имеет ключевое значение для защиты наиболее уязвимых групп населения. Простые действия, такие как, к примеру, прикрытие носа и рта при кашле или чихании, а также использование медицинских масок при наличии симптомов помогают снизить риск развития осложнений», — добавил Гомес.

Ранее врач Азизе Сесай предупредила, что некоторые симптомы рака похожи на простуду. Так, по ее словам, лимфома может проявляться увеличенными лимфоузлами.