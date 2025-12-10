Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:36, 10 декабря 2025Наука и техника

Обнаружен скрытый фактор замедления развития детей

JCPP: Воздействие жары в раннем возрасте мешает детям осваивать базовые навыки
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Creative_Bird / Shutterstock / Fotodom

Воздействие экстремальной жары в раннем возрасте могут мешать детям осваивать базовые навыки — к такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в Journal of Child Psychology and Psychiatry (JCPP). Исследователи проанализировали данные о развитии 19 607 детей 3-4 лет из Грузии, Гамбии, Мадагаскара, Малави, Сьерра-Леоне и Палестины и сопоставили их с высокоточными климатическими измерениями за 2017-2020 годы.

Оказалось, что дети, регулярно живущие при максимальных температурах выше 32 °C, значительно реже соответствуют нормам развития в области грамотности и числовых навыков. Эффект был наиболее выражен у детей из бедных семей, городских районов и домов без доступа к чистой воде — факторов, которые усиливают последствия жары.

Авторы отмечают, что жара может воздействовать на когнитивное развитие сразу по нескольким каналам: обезвоживание, хронический стресс, нейровоспаление, нарушения сна и снижение физической активности. По их словам, результаты подчеркивают необходимость срочных мер — от адаптации городской среды до социальной поддержки — чтобы защитить развитие детей в стремительно нагревающемся мире.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление может косвенно повышать риск ожирения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Появились подробности о впавшем в кому после ДТП главе округа под Москвой

    «Радиостанция Судного дня» передала 17 загадочных слов за день

    Стало известно о совпадении интересов России и США в одном вопросе

    США захотели получать данные из социальных сетей въезжающих в страну туристов

    Белоруссия опередила Россию по среднему размеру пенсий

    Посетителя Эрмитажа оштрафовали за испорченный стул

    В Москве в декабре расцвела редкая орхидея

    В НАТО высказались о планах на случай выхода США из альянса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok