Осужденный тюремщик рассказал о выживании среди заключенных

Пользователь Reddit с ником OkWorry8045 рассказал о том, как отбывал семилетний срок в бельгийской тюрьме за уличную драку, закончившуюся для его оппонента госпитализацией и комой. Мужчина уточнил, что до ареста сам работал надзирателем.

«Иерархия в тюрьмах, которую вы видите в фильмах, на самом деле довольно реалистична. Убийцы наверху, а педофилы и насильники — внизу. Можете представить, где окажется бывший охранник. Я был легкой и ценной мишенью, ведь избиение бывшего надзирателя всегда хорошо скажется на вашей репутации», — отметил автор.

Он признался, что с самого первого дня старался не поддаваться страху: ежедневно ходил на прогулки, занимался спортом, работал, посещал мероприятия для заключенных. По словам мужчины, сила его духа поразила других обитателей тюрьмы и он быстро снискал расположение «самых крутых парней». За все семь лет ему лишь дважды пришлось отстаивать свою честь в драках.

«Я вышел из тюрьмы, пользуясь огромным уважением со стороны других заключенных, пусть это и заняло много времени и сил. И, честно говоря, больше всего меня всегда беспокоили охранники. Вы даже представить себе не можете, как они хотят тебя поиметь из-за того, что ты их бывший коллега», — признался автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал правду о работе надзирателем в американской тюрьме строгого режима. Он заявил, что отношения между офицерами и заключенными всегда зависят от особенностей их личностей.