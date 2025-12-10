Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 10 декабря 2025Интернет и СМИ

Осужденный тюремщик рассказал о выживании среди заключенных

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пользователь Reddit с ником OkWorry8045 рассказал о том, как отбывал семилетний срок в бельгийской тюрьме за уличную драку, закончившуюся для его оппонента госпитализацией и комой. Мужчина уточнил, что до ареста сам работал надзирателем.

«Иерархия в тюрьмах, которую вы видите в фильмах, на самом деле довольно реалистична. Убийцы наверху, а педофилы и насильники — внизу. Можете представить, где окажется бывший охранник. Я был легкой и ценной мишенью, ведь избиение бывшего надзирателя всегда хорошо скажется на вашей репутации», — отметил автор.

Он признался, что с самого первого дня старался не поддаваться страху: ежедневно ходил на прогулки, занимался спортом, работал, посещал мероприятия для заключенных. По словам мужчины, сила его духа поразила других обитателей тюрьмы и он быстро снискал расположение «самых крутых парней». За все семь лет ему лишь дважды пришлось отстаивать свою честь в драках.

«Я вышел из тюрьмы, пользуясь огромным уважением со стороны других заключенных, пусть это и заняло много времени и сил. И, честно говоря, больше всего меня всегда беспокоили охранники. Вы даже представить себе не можете, как они хотят тебя поиметь из-за того, что ты их бывший коллега», — признался автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал правду о работе надзирателем в американской тюрьме строгого режима. Он заявил, что отношения между офицерами и заключенными всегда зависят от особенностей их личностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине опровергли назначение Трампом дедлайна для подписания мирного плана

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Воспитывавшая из российского кадета террориста посудомойка пойдет под суд

    Над скандальной порнозвездой Бонни Блю нависла угроза 15-летнего тюремного срока

    Стало известно об «удлинении рук» России в зоне СВО

    Россиянам назвали сферу с самой высокой медианной зарплатой

    В России захотели подключать МВД к сделкам с жильем

    Похитившего 592 миллиона рублей российского контр-адмирала попросили освободить

    Откушенный женский палец нашли в российском кафе

    Житель Бали описал поведение россиян на острове словом «неподобающее»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok