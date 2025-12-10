Реклама

15:16, 10 декабря 2025Экономика

Отсутствие пункта о телесных наказаниях в некоторых договорах удивило главу СПЧ

Фадеев: В гражданско-правовых договорах могут прописать даже телесные наказания
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom  

На трудовом рынке России сложилась ситуация, которую необходимо исправить. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его процитировало ТАСС.

Речь идет о том, что в стране почти два миллиона жителей работают не просто вне рамок Трудового кодекса, а вообще «вне рамок взаимоотношений работников и работодателей». Россиянам приходится трудиться, заключая гражданско-правовые договоры. Однако в этих документах могут прописать все что угодно.

«Я удивляюсь, почему до сих пор нет телесных наказаний, они тоже могут быть прописаны в этих договорах», — констатировал Фадеев.

По его словам, такие документы следует «передвигать в сторону Трудового кодекса».

До этого стало известно, что российские власти захотели повысить продолжительность сверхурочной работы до 240 часов в год. Своевременность таких шагов обосновывают стремлением повысить гибкость трудовых отношений и ослабить дефицит кадров. В настоящее время продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

