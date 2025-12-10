Реклама

09:35, 10 декабря 2025Забота о себе

Перечислены четыре вредные ошибки в душе

Дерматолог Молина: Грубая текстура мочалок повреждает кожу
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Дерматолог Ана Молина заявила, что некоторые ошибки в личной гигиене могут навредить коже. Четыре самые распространенные из них она перечислила в беседе с изданием Infobae.

Первой ошибкой Молина назвала использование в душе слишком холодной или горячей воды. Из-за этого может появиться сухость кожи и зуд. Вторая ошибка, по словам врача, — использование средств личной гигиены с неподходящим pH. Неправильно выбранные гели для душа нарушают защитный барьер кожи, пояснила она.

Также специалистка призвала отказаться от мочалок, поскольку накапливающаяся в них влага приводит к размножению различных патогенов, а грубая текстура повреждает эпидермис. В заключение она посоветовала не использовать большое количество пены. «Пена — это всего лишь воздух. Истинная очищающая способность зависит от формулы средства», — подчеркнула Молина.

Ранее бьюти-специалист Ронит Рафаэль рассказала, как защитить кожу от холода. Так, с этой целью она посоветовала приобрести средство с эмульсией «вода в масле» в составе.

    Обсудить
