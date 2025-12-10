Реклама

18:40, 10 декабря 2025Забота о себе

Перечислены укрепляющие суставы зимой продукты

Диетолог Денисенко: Для здоровья суставов нужно включить в рацион курицу и ягоды
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmitrii Pridannikov / Shutterstock / Fotodom

Суставы с наступлением холодов становятся более уязвимыми, предупредила врач-диетолог Людмила Денисенко. В беседе с KP.RU она перечислила продукты, укрепляющие суставы в холодное время года.

Чтобы поддержать здоровье суставов, врач рекомендовала включить в рацион мясо и рыбу: курицу, индейку, минтай, судак и горбушу. По словам Денисенко, они содержат белок, важный для синтеза аминокислот и восстановления тканей, а также цинк, который необходим для поддержания соединительной ткани.

Доктор добавила, что для суставов также очень важен витамин С, поскольку он участвует в выработке коллагена, укрепляет суставы и снижает воспаление. Денисенко рассказала, что его можно получать из ягод и фруктов: черной смородины, яблок, облепихи, клубники, черники и вишни, а зимой — из квашеной капусты, красного перца и шиповника.

Кроме того, для здоровья суставов полезны мукополисахариды — вещества, входящие в состав хрящевой ткани, которые можно получать из морепродуктов, рыбы семейства лососевых, наваристой ухи, ламинарии, а также блюд с желатином, заключила специалистка.

Ранее диетолог Дженни Чише предупредила о скрытой опасности мандаринов. По ее словам, чтобы фрукты сохраняли товарный вид, их обрабатывают химикатами, которые в большом количестве могут навредить здоровью.

