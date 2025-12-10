Переселение россиян из ветхого и аварийного жилья обернулось для чиновника приговором

В Архангельске суд приговорил экс-замглавы города Шевцова за злоупотребления

В Архангельске Ломоносовский районный суд приговорил к восьми годам девяти месяцам колонии строгого режима бывшего заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Владислава Шевцова за злоупотребления. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Сейчас Шевцов уже отбывает наказание за получение взятки. Нынешний приговор стал окончательным за оба преступления. Экс-чиновнику также назначили штраф в размере трехкратной суммы взятки в сумме 11 миллионов 400 тысяч рублей. Его лишили классного чина «Действительный муниципальный советник Архангельской области 1 класса».

По версии следствия, злоумышленник допустил необоснованное завышение цены при проведении аукционов на приобретение жилых помещений. Таким образом он нарушил права тех, кто должен был переселиться из ветхого и аварийного жилья, и причинил ущерб бюджету.

Ранее на Сахалине суд приговорил к 10 годам колонии общего режима индивидуального предпринимателя, который оставил местные семьи, в том числе многодетные и воспитывающие детей-инвалидов, без жилья.