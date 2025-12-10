Песков рассказал о передвижении Путина без кортежа

Песков сообщил, что иногда Путин без кортежа сам ездит за рулем

Президент России Владимир Путин самостоятельно ездит за рулем автомобиля. Это происходит, когда он передвигается по городу без кортежа, рассказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с ТАСС.

Чиновника спросили, как ездит Путин, когда при нем нет кортежа: сам садится за руль, или же едет в машине, для которой не перекрывается движение. «По-разному», — емко ответил Песков.

Ранее Путин рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому», и тогда видит проблемы с бесконтрольным движением курьеров на электросамокатах.