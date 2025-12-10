Реклама

Россия
05:28, 10 декабря 2025Россия

Песков рассказал о передвижении Путина без кортежа

Песков сообщил, что иногда Путин без кортежа сам ездит за рулем
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин самостоятельно ездит за рулем автомобиля. Это происходит, когда он передвигается по городу без кортежа, рассказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с ТАСС.

Чиновника спросили, как ездит Путин, когда при нем нет кортежа: сам садится за руль, или же едет в машине, для которой не перекрывается движение. «По-разному», — емко ответил Песков.

Ранее Путин рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому», и тогда видит проблемы с бесконтрольным движением курьеров на электросамокатах.

