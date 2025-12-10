Реклама

Пленный раскрыл схему командиров ВСУ по уклонению от выплат семьям погибших

Пленный Кушнир: Командиры ВСУ называют ложную причину смерти подчиненных
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы избежать выплат компенсаций раненым военнослужащим и семьям погибших, называют ложную причину ранений и смерти. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости пленный из ВСУ Виктор Кушнир.

«Получил ранение, даже на боевом — написали в документах: был без брони, чтобы только деньги не выплачивать. Убили — по неосторожности, не смотрел под ноги», — поделился военнослужащий.

Он также рассказал, что иногда матери погибших бойцов приходят в части, чтобы затребовать выплаты, которых они не могут добиться по несколько месяцев. Однако и там командиры говорят им, что их сыновья сами виноваты в смерти, потому что не следуют инструкциям, которым их учили. «А как они могут учить толком, если мы копали постоянно окопы?» — задался риторическим вопросом пленный.

Ранее западный журналист Пол Стейган рассказал, что ВСУ разваливаются, дезертирство растет с каждым годом.

