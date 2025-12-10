Реклама

01:56, 10 декабря 2025

Политолог объяснил причины нежелания Елены Зеленской видеть мужа во главе Украины


Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Елена Зеленская

Елена Зеленская. Фото: Tony Behar / Globallookpress.com

Экс-депутат Рады, политолог Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru объяснил причины, по которым супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена не хотела видеть мужа во главе страны.

По словам эксперта, была информация, что Зеленская отговаривала супруга от идеи пойти в президенты.

«Возможно, у нее, как у женщины, срабатывал инстинкт самосохранения, и, мне кажется, она лучше Зеленского понимала, чем все это может в действительности закончиться», — сказал Килинкаров.

Он добавил, что Зеленская проявила себя как женщина с характером и играла не последнюю роль не только в судьбе супруга, но и в процессах, происходящих в стране.

Ранее Зеленский заявил, что не цепляется за кресло президента и готов к проведению выборов, однако сейчас провести выборы в стране практически невозможно.

