Готовившие вывоз из России внука сотрудника украинской спецслужбы попали на видео

ФСБ показала агентов ГУР, готовивших вывоз из России ребенка экс-коллеги

Готовившие вывоз из России внука бывшего коллеги два сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Виталий Мацюца и В. Кушниренко, известный под прозвищем Боцман, попали на видео. Соответствующие кадры опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

Операция ФСБ по задержанию фигурантов проходила ночью.

Ранее сообщалось, что Боцман получил задание опросить жителей приграничных литовских населенных пунктов, чтобы собрать информацию о государственной границе с Россией. Он также запускал квадрокоптер с целью аэрокосмической разведки для заброски диверсантов на российскую территорию со стороны Литвы. Кроме того, вместе с Мацюцей они готовили похищение несовершеннолетнего сына бывшего сотрудника украинской спецслужбы, который проживал у российских родственников. 26 декабря 2023 года агенты ГУР были задержаны пограничниками ФСБ после незаконного перехода границы.