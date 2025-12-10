Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:43, 10 декабря 2025Силовые структуры

Готовившие вывоз из России внука сотрудника украинской спецслужбы попали на видео

ФСБ показала агентов ГУР, готовивших вывоз из России ребенка экс-коллеги
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Готовившие вывоз из России внука бывшего коллеги два сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Виталий Мацюца и В. Кушниренко, известный под прозвищем Боцман, попали на видео. Соответствующие кадры опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

Операция ФСБ по задержанию фигурантов проходила ночью.

Ранее сообщалось, что Боцман получил задание опросить жителей приграничных литовских населенных пунктов, чтобы собрать информацию о государственной границе с Россией. Он также запускал квадрокоптер с целью аэрокосмической разведки для заброски диверсантов на российскую территорию со стороны Литвы. Кроме того, вместе с Мацюцей они готовили похищение несовершеннолетнего сына бывшего сотрудника украинской спецслужбы, который проживал у российских родственников. 26 декабря 2023 года агенты ГУР были задержаны пограничниками ФСБ после незаконного перехода границы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    Россиянка получила ожоги 40 процентов тела от горящей змеи в Африке

    Жена Александра Цекало вновь обнажила грудь на камеру

    Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении совершившего ДТП российского судьи

    Россиянин поставил 2,8 миллиона рублей на «Локомотив» и выиграл

    Серийный выпуск инновационных 3D-принтеров начался в Москве

    Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку

    Стало известно о поведении находящейся в мордовской колонии террористки Треповой

    В ВСУ увидели в потере Северска угрозу для одного из ключевых городов Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok