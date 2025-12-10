Реклама

11:08, 10 декабря 2025Силовые структуры

Появились подробности о готовивших вывоз из России внука сотрудника украинской спецслужбы

ФСБ: Агенты ГУР Мацюца и Боцман планировали вывезти из РФ ребенка экс-коллеги
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вывезти ребенка из России за 40 тысяч евро планировали два агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Виталий Мацюца и В. Кушниренко, 1982 года рождения, известный под прозвищем Боцман. Такие подробности раскрыли «Коммерсанту» в центре общественных связей ФСБ России.

Боцман получил задание опросить жителей приграничных литовских населенных пунктов, чтобы собрать информацию о государственной границе с Россией. Он также запускал квадрокоптер с целью аэрокосмической разведки для заброски диверсантов на российскую территорию со стороны Литвы.

Также, как выяснили в ФСБ, Боцман и Мацюца готовили похищение несовершеннолетнего сына бывшего сотрудника украинской спецслужбы, который проживал у российских родственников. 26 декабря 2023 года агенты ГУР были задержаны пограничниками ФСБ после незаконного перехода границы.

В октябре Генпрокуратура России сообщила, что Калининградский суд приговорил их к 15 и 16 годам лишения свободы за шпионаж и похищение ребенка. В приговоре указано, что с 2022 по 2023 год украинцы занимались сбором и передачей военной разведке Украины сведений о системе охраны российско-литовского участка границы. Затем им поступил заказ от соотечественницы на похищение внука, проживающего с матерью в Калининградской области. Она заплатила им за вывоз ребенка из России 40 тысяч евро.

