Посетителя Эрмитажа оштрафовали за испорченный стул

Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на 800 тысяч за испорченный трон в Эрмитаже

Житель Санкт-Петербурга получил штраф за то, что испортил уникальный музейный экспонат — трон магистра мальтийского ордена в Эрмитаже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина, несмотря на предупреждения сотрудников музея и таблички, сел на трон, который изначально предназначался для императора Павла I, а также положил ноги на скамью. В итоге экспонат получил повреждения: деформацию сидения, разрыв бархатной обивки и скамьи. Ущерб оценили в 800 тысяч рублей.

Известно, что в 1798 году монарх был провозглашен гроссмейстером Мальтийского ордена.

