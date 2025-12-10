Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:38, 10 декабря 2025Культура

Посетителя Эрмитажа оштрафовали за испорченный стул

Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на 800 тысяч за испорченный трон в Эрмитаже
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Житель Санкт-Петербурга получил штраф за то, что испортил уникальный музейный экспонат — трон магистра мальтийского ордена в Эрмитаже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина, несмотря на предупреждения сотрудников музея и таблички, сел на трон, который изначально предназначался для императора Павла I, а также положил ноги на скамью. В итоге экспонат получил повреждения: деформацию сидения, разрыв бархатной обивки и скамьи. Ущерб оценили в 800 тысяч рублей.

Известно, что в 1798 году монарх был провозглашен гроссмейстером Мальтийского ордена.

Ранее стало известно, что директор Эрмитажа рассказал о пользе «Луврской истории» для российского музея.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Появились подробности о впавшем в кому после ДТП главе округа под Москвой

    «Радиостанция Судного дня» передала 17 загадочных слов за день

    Стало известно о совпадении интересов России и США в одном вопросе

    США захотели получать данные из социальных сетей въезжающих в страну туристов

    Белоруссия опередила Россию по среднему размеру пенсий

    Посетителя Эрмитажа оштрафовали за испорченный стул

    В Москве в декабре расцвела редкая орхидея

    В НАТО высказались о планах на случай выхода США из альянса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok