Посла Украины вызвали в МИД Израиля за критику слов Нетаньяху о Путине

Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в израильский МИД за критику слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о важности общения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал Ynet.

«Корнийчук был вызван в МИД для выговора после критики, которую он высказал в интервью по поводу комментариев Нетаньяху о его беседах с Путиным», — указано в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что заместитель гендиректора по делам Евразии в МИД Израиля Юваль Фукс «ясно дал понять» Корнийчуку, что его слова «совершенно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол».

Ранее украинский посол возмутился похвалой Нетаньяху в адрес Путина. «С моральной точки зрения Израиль должен твердо стоять на стороне демократического мира против агрессоров и лицемерия», — сказал дипломат.