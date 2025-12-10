Реклама

Россия
08:06, 10 декабря 2025

Появились подробности боев с ВСУ в российском приграничье

ВС России из Курской области нанесли удары по позициям ВСУ в районе Рыжевки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России из Курской области нанесли удары по позициям украинских войск в районе Рыжевки под Сумами. Эти подробности боев в приграничье появились в сводке связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер».

По информации издания, удары наносились с теткинского и глушковского направлений. Рыжевка в Сумской области, где находятся обстрелянные Россией позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), вплотную примыкает к границе с Курщиной. Удару подверглись не только позиции, но и маршруты снабжения ВСУ.

Отмечается, что на этом направлении боевых действий существенных изменений нет.

Ранее стало известно об «удлинении рук» России в зоне специальной военной операции.

