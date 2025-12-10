Появились подробности о впавшем в кому после ДТП главе подмосковного округа

Глава Реутова Науменко находится на больничном после ДТП

Глава подмосковного городского округа Реутова Филипп Науменко находится на больничном после ДТП. Его обязанности исполняет первый заместитель Алексей Ковязин, передает РИА Новости.

«Единственное, что я могу сказать, он [Науменко] сейчас находится на больничном (...). Администрация работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе администрации округа.

Ранее появились подробности о состоянии чиновника после аварии. Сообщалось, что он впал в кому. У него также диагностировали переломы груди и височной кости.

Авария произошла утром 7 декабря на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области. Предварительно, виновником ДТП назван водитель главы округа, который якобы не рассчитал скорость и расстояние и столкнулся с КамАЗом.