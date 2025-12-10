Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:46, 10 декабря 2025Россия

Появились подробности о впавшем в кому после ДТП главе подмосковного округа

Глава Реутова Науменко находится на больничном после ДТП
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Реутовское телевидение / YouTube

Глава подмосковного городского округа Реутова Филипп Науменко находится на больничном после ДТП. Его обязанности исполняет первый заместитель Алексей Ковязин, передает РИА Новости.

«Единственное, что я могу сказать, он [Науменко] сейчас находится на больничном (...). Администрация работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе администрации округа.

Ранее появились подробности о состоянии чиновника после аварии. Сообщалось, что он впал в кому. У него также диагностировали переломы груди и височной кости.

Авария произошла утром 7 декабря на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области. Предварительно, виновником ДТП назван водитель главы округа, который якобы не рассчитал скорость и расстояние и столкнулся с КамАЗом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Премьер Финляндии допустил создание особой экономической зоны на границе с Россией

    Стали известны самые обсуждаемые россиянами персоны

    Отар Кушанашвили обвинил Долину в трусости

    Производство стали в России упало

    Владислав Бакальчук расстался с долей в Wildberries

    Утопившая новорожденного сына россиянка хотела отдать его и ходила к психологам

    В Подмосковье выросло число заразившихся опасным вирусом

    Россияне перевозили большую партию марихуаны в Таиланде и попались полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok