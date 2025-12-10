Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:05, 10 декабря 2025Бывший СССР

Президент Эстонии внезапно повзрослел и перестал слушаться глупцов

Президент Эстонии Карис: Я внезапно стал взрослым и больше не слушаю глупцов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис на личной странице в социальных сетях заявил, что он внезапно повзрослел и решил перестать слушаться глупцов. Об этом сообщает портал ERR.ee.

«Я вдруг стал взрослым. (...) Я больше не терплю чрезмерных требований, исходящих от глупцов. Пропало желание стараться угодить тем, кому я не нравлюсь», — говорится в публикации на личной странице политика.

Отмечается, что пост был размещен с настройками приватности «только для друзей», а его содержание является цитатой из произведения португальского писателя Жозе Микарда Тейшейры.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предостерег Украину от «неразумных действий» в отношении танкеров с российской нефтью в Балтийском море. Министр подчеркнул, что у Киева «есть право уничтожать российские военные объекты», однако удары по судам в международных водах — «немного другая ситуация».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии заявили о готовности Украины отказаться от Донбасса при одном условии. Что Киев потребует взамен?

    В США заявили о переломе в переговорах после одного события

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Имущество Google во Франции арестовали по требованию российской «дочки»

    В США предупредили о расколе в ЕС из-за Украины

    Опровергнут популярный миф о количестве часов сна

    Двое камерунцев получили сроки за бизнес в России

    Президент Эстонии внезапно повзрослел и перестал слушаться глупцов

    Названа самая смешная фотография дикой природы 2025 года

    Москвичам назвали срок нового снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok