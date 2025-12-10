Президент Эстонии внезапно повзрослел и перестал слушаться глупцов

Президент Эстонии Карис: Я внезапно стал взрослым и больше не слушаю глупцов

Президент Эстонии Алар Карис на личной странице в социальных сетях заявил, что он внезапно повзрослел и решил перестать слушаться глупцов. Об этом сообщает портал ERR.ee.

«Я вдруг стал взрослым. (...) Я больше не терплю чрезмерных требований, исходящих от глупцов. Пропало желание стараться угодить тем, кому я не нравлюсь», — говорится в публикации на личной странице политика.

Отмечается, что пост был размещен с настройками приватности «только для друзей», а его содержание является цитатой из произведения португальского писателя Жозе Микарда Тейшейры.

