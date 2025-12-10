Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:44, 10 декабря 2025Культура

Пригожин назвал неудачниками критиков Долиной

Продюсер Пригожин выступил против травли певицы Ларисы Долиной
Ольга Коровина

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался против «отмены» народной артистки России Ларисы Долиной на фоне скандала с продажей ее квартиры. Об этом пишет «Пятый канал».

«Вот эти товарищи, которые хотят что-то в жизни отменить, — неудачники. Что они хотят отменить? Они себя пусть отменят», — заявил Пригожин.

По мнению медиаменеджера, по-настоящему преданный и порядочный зритель никогда не откажется от любимого артиста, несмотря на его недостатки. Продюсер пояснил, что заступился за Долину и сам столкнулся с волной критики. Он подчеркнул, что уверен в скором разрешении вопроса с квартирой исполнительницы, и указал на большое количество подобных дел в России.

«Чего вы ухватились? Бить пожилую женщину ногами — я против этого», — добавил продюсер.

Ранее Пригожин рассказал, что его первая семья потеряла жилье из-за действий мошенников. По словам продюсера, микрофинансовая организация переписала на себя квартиру на Покровке. В тот момент попытки привлечь правоохранительные органы, чтобы вернуть квартиру, не дали результата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    В Санкт-Петербурге продлили запрет на работу мигрантов таксистами и курьерами

    Таможенники указали на заметное снижение внешней торговли России

    Дом в российском городе вспыхнул из-за масла для покраски деревьев

    Российские банки определили самых надежных должников

    Москвич решил вернуть квартиру по «схеме Долиной» через 10 лет после продажи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok