Пригожин назвал неудачниками критиков Долиной

Продюсер Пригожин выступил против травли певицы Ларисы Долиной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался против «отмены» народной артистки России Ларисы Долиной на фоне скандала с продажей ее квартиры. Об этом пишет «Пятый канал».

«Вот эти товарищи, которые хотят что-то в жизни отменить, — неудачники. Что они хотят отменить? Они себя пусть отменят», — заявил Пригожин.

По мнению медиаменеджера, по-настоящему преданный и порядочный зритель никогда не откажется от любимого артиста, несмотря на его недостатки. Продюсер пояснил, что заступился за Долину и сам столкнулся с волной критики. Он подчеркнул, что уверен в скором разрешении вопроса с квартирой исполнительницы, и указал на большое количество подобных дел в России.

«Чего вы ухватились? Бить пожилую женщину ногами — я против этого», — добавил продюсер.

Ранее Пригожин рассказал, что его первая семья потеряла жилье из-за действий мошенников. По словам продюсера, микрофинансовая организация переписала на себя квартиру на Покровке. В тот момент попытки привлечь правоохранительные органы, чтобы вернуть квартиру, не дали результата.