Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:12, 10 декабря 2025Культура

Профайлер проанализировал мимику Долиной и заподозрил ее в обмане

Профайлер Анищенко: Долина может сомневаться в том, что вернет деньги Лурье
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Профайлер Илья Анищенко проанализировал мимику, жесты и микровыражения народной артистки России Ларисы Долиной во время ее выступления в эфире Первого канала. Свои выводы он озвучил в беседе с «Царьградом».

Специалист заявил, что у певицы действительно нет 112 миллионов рублей, которые она пообещала вернуть покупательнице своей квартиры Полине Лурье. Он отметил, что при произнесении фразы об отсутствии денег Долина «мотала головой из стороны в сторону», что является конгруэнтным подкреплением слов жестами.

В то же время профайлер отметил противоречия в мимике и жестах артистки при рассказе о том, что она сама приняла решение о возврате средств. Он также заметил, что во фразе «я приняла единственное решение», Долина не использует слово «верное».

«Может быть двоякое трактование. Первое — то, что это не она приняла решение. Либо она не уверена в том, что сможет эти деньги отдать», — считает Анищенко.

Эксперт указал, что Долиной было так же тяжело давать это интервью, как и ее коллеге Алле Пугачевой во время беседы с журналисткой Катериной Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Анищенко подчеркнул, что обе артистки разрушили свою репутацию, попав в неприятные истории.

Ранее психолог Александр Кичаев заявил, что большой ошибкой Долиной стали ее высокомерие и самовлюбленность. По его словам, артистка решила, что ей все сойдет с рук, и не стала искать компромисс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Стали известны самые обсуждаемые россиянами персоны

    Отар Кушанашвили обвинил Долину в трусости

    Производство стали в России упало

    Владислав Бакальчук расстался с долей в Wildberries

    Утопившая новорожденного сына россиянка хотела отдать его и ходила к психологам

    В Подмосковье выросло число заразившихся опасным вирусом

    Россияне перевозили большую партию марихуаны в Таиланде и попались полиции

    Ольга Серябкина показала внешность без макияжа после бьюти-процедур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok