Профайлер проанализировал мимику Долиной и заподозрил ее в обмане

Профайлер Анищенко: Долина может сомневаться в том, что вернет деньги Лурье

Профайлер Илья Анищенко проанализировал мимику, жесты и микровыражения народной артистки России Ларисы Долиной во время ее выступления в эфире Первого канала. Свои выводы он озвучил в беседе с «Царьградом».

Специалист заявил, что у певицы действительно нет 112 миллионов рублей, которые она пообещала вернуть покупательнице своей квартиры Полине Лурье. Он отметил, что при произнесении фразы об отсутствии денег Долина «мотала головой из стороны в сторону», что является конгруэнтным подкреплением слов жестами.

В то же время профайлер отметил противоречия в мимике и жестах артистки при рассказе о том, что она сама приняла решение о возврате средств. Он также заметил, что во фразе «я приняла единственное решение», Долина не использует слово «верное».

«Может быть двоякое трактование. Первое — то, что это не она приняла решение. Либо она не уверена в том, что сможет эти деньги отдать», — считает Анищенко.

Эксперт указал, что Долиной было так же тяжело давать это интервью, как и ее коллеге Алле Пугачевой во время беседы с журналисткой Катериной Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Анищенко подчеркнул, что обе артистки разрушили свою репутацию, попав в неприятные истории.

Ранее психолог Александр Кичаев заявил, что большой ошибкой Долиной стали ее высокомерие и самовлюбленность. По его словам, артистка решила, что ей все сойдет с рук, и не стала искать компромисс.