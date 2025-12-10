Реклама

21:47, 10 декабря 2025Россия

Путин присвоил звание героя России бывшему украинскому нардепу

Путин присвоил звание героя России экс-депутату Верховной рады Украины Деркачу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание героя России бывшему украинскому нардепу, сенатору от Астраханской области Андрею Деркачу. Об этом сообщает «Коммерсант».

О награждении публично не сообщалось. О нем стало известно после поздравлений сенаторов 10 декабря.

Деркач покинул Украину в 2024 году. В том же году он рассказал о причастности офиса президента Украины Владимира Зеленского к дискредитации бывшего главы государства Петра Порошенко. Экс-депутат Рады напомнил, что в 2020 году опубликовал запись разговоров Порошенко с действующим президентом США Джо Байденом, который на момент разговора был вице-президентом страны. Он добавил, что записи разговоров свидетельствовали о коррупционной схеме, связанной с Украиной.

    Путин присвоил звание героя России бывшему украинскому нардепу

