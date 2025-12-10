Озвучены данные о ночных атаках Украины по территории России

Минобороны России: За ночь силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Согласно озвученным оборонным ведомством данным, ночным атакам подверглись четыре региона — Брянская, Калужская и Белгородская области, а также Московский регион. Над территорией первого субъекта система ПВО уничтожила 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), над Калужской областью — два БПЛА, над остальными двумя по одному беспилотнику.

Все сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу. О пострадавших и разрушениях в ходе попыток налета не сообщается.

Число выпущенных по России с 9 на 10 декабря беспилотников на порядок меньше, чем в ночь с 8 на 9 декабря — тогда Минобороны сообщило об уничтожении 121 БПЛА.