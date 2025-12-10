Реклама

02:00, 10 декабря 2025Наука и техника

Раскрыта неочевидная причина тяжелой формы депрессии

Adv Sci: Развитие тяжелой депрессии связано с нарушениями в иммунной системе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom  

Тяжелая депрессия с атипичными симптомами и психозом может быть связана не только с «химией мозга», но и с нарушениями в иммунной системе. Об этом сообщают южнокорейские ученые, чья работа опубликована в журнале Advanced Science (Adv Sci).

Исследователи изучали небольшую группу молодых женщин с тяжелой атипичной депрессией и психотическими симптомами и сравнивали их с психически здоровыми участницами. В крови пациенток нашли сразу несколько необычных признаков: повышенные белки, которые обычно связаны с нервной тканью (DCLK3, CALY), и молекулы, отвечающие за воспаление (компонент комплемента C5). Одновременно в составе иммунных клеток было смещение в сторону хронического воспаления — больше нейтрофилов и моноцитов, меньше лимфоцитов.

Чтобы понять, как это отражается на мозге, ученые «вырастили» из клеток крови мини-аналоги мозга — органоиды. У пациенток эти структуры росли медленнее, были меньше по размеру, содержали меньше нервных предшественников и нейронов и больше клеток с признаками гибели. При моделировании стресса (воздействии гормоноподобного вещества) «мини-мозг» пациенток реагировал сильнее и нестабильнее, чем у здоровых участниц.

Авторы считают, что тяжелая депрессия в таких случаях может быть проявлением системного сбоя сразу в двух системах — иммунной и нервной. В будущем комбинация белков вроде DCLK3, CALY и C5 в крови вместе с клеточными моделями мозга может лечь в основу более объективных тестов для диагностики и подбора лечения при тяжелых формах депрессии, хотя сами результаты пока требуют подтверждения на больших выборках.

Ранее выяснилось, что регулярное употребление орехов может снижать риск депрессивных симптомов примерно на 25 процентов.

