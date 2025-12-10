Реклама

09:44, 10 декабря 2025

Раскрыта реакция СК на лишившую тепла россиян аварию на ТЭЦ

В Ангарске СК возбудил дело после аварии на ТЭЦ-9
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ангарске возбуждено уголовное дело после аварии на ТЭЦ-9, ограничевшую теплоснабжением более 1,5 тысячи домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

Дело возбудили по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным агентства, региональная прокуратура установила, что из-за этой аварии были понижены параметры теплоносителя в 1 тысячу 546 жилых домов.

Авария на ТЭЦ-9 в Ангарске произошла 7 декабря. ЧП произошло из-за вывода одного из котлов в ремонт.

