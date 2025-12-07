Реклама

19:05, 7 декабря 2025Россия

Жители российского города остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

Почти весь Ангарск остался без тепла из-за аварии на ТЭЦ
Алина Черненко

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Почти весь Ангарск в Иркутской области остался без тепла из-за аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщает Baza.

Как пишет источник, ЧП произошло из-за вывода одного из котлов в ремонт. Это привело к тому, что отопление упало в 1,5 тысячи из 1,8 тысячи домов. Жители российского города жалуются на холодные батареи и отсутствие горячей воды, а работники школ предупреждают родителей о возможном переводе детей на дистанционное обучение.

По данным издания, сейчас температура в Ангарске — минус 15 градусов, а в дальнейшем синоптики обещают минус 30.

Ранее в мэрии провели экстренное совещание с участием энергетиков, прокуратуры и экстренных служб. Их перевели в режим повышенной готовности.

