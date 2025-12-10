Раскрыта судьба желавшего разбомбить Белгород россиянина

Житель Красноярского края получил 5,5 года за призывы к терроризму и насилию

2-ой Восточный окружной военный суд приговорил желавшего разбомбить Белгород жителя Красноярского края Руслана Ардаширова к 5,5 года лишения свободы за призывы к терроризму и насилию. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Ардаширов признан виновным в публичных призывах к террористической и экстремисткой деятельности. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, в течение трех лет ему запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с размещением публичных комментариев или администрированием интернет-ресурсов.

Как установил суд, мужчина комментировал публикации в проукраинском сообществе в Telegram, где высказывал негативное отношение к действующей государственной власти России и призывал бомбить жилые дома в Белгороде. Кроме того, он призывал к нападения на российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Подольске сотрудники ФСБ задержали мужчину, который при помощи проукраинских Telegram-каналов призывал Вооруженные силы Украины (ВСУ) бомбить Москву.