22:04, 9 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыто число похороненных за неделю солдат ВСУ в одном украинском регионе

РИА Новости: За неделю в Полтавской области похоронили 18 солдат ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери на линии боевого соприкосновения — на это указывает тот факт, что за прошедшую неделю только в Полтавской области похоронили 18 украинских военнослужащих. Об этом сообщил представитель российских силовых структур в беседе с РИА Новости.

«В украинские города еженедельно прибывают черные пакеты с трупами. Так, например, в Полтавской области за неделю похоронили 18 военнослужащих ВСУ», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что указанная область — не самый многочисленный регион республики.

Ранее стало известно, что ВСУ создают из разбитых 57-й и 58-й бригад подразделения в Харьковской области.

