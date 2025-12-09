Раскрыты подробности гибели служившего в ВСУ актера из «Слуги народа»

ТАСС: Служивший в ВСУ актер из «Слуги народа» ликвидирован 25 ноября 2024 года

Украинского актера и спортсмена Ивана Кононенко, известного по роли в сериале «Слуга народа», а в дальнейшем вступившего в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали в Курской области год назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Кононенко погиб в районе Нижнего Клина Курской области ... Год назад, 25 ноября 2024 года, был ликвидирован. Вернули тело в рамках обмена в составе 6 тысяч тел», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что речь идет об июньском обмене. Кононенко служил в 1-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ.

На протяжении долгого времени актер считался пропавшим без вести. О его гибели 9 декабря сообщило Госагентство Украины по делам кино.