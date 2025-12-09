Реклама

18:16, 9 декабря 2025

Звезду «Слуги народа» ликвидировали в зоне СВО

Воевавший за ВСУ актер Кононенко из «Слуги народа» был ликвидирован в зоне СВО
Андрей Шеньшаков

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) актер Иван Кононенко, известный ролью в сериале «Слуга народа», где снимался президент Украины Владимир Зеленский, ликвидирован в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает RT со ссылкой на Госагентство Украины по делам кино.

По информации источника, артист погиб во время боев на Курском направлении. Точная дата его кончины не сообщается.

«Иван Кононенко погиб на Курском направлении. Долгое время он считался пропавшим без вести», — уточнили там.

Ранее стало известно, что супруга украинского актера Юрия Фелипенко Катерина Мортрич сообщила о его смерти в зоне проведения специальной военной операции.

