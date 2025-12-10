Реклама

Наука и техника
10:11, 10 декабря 2025Наука и техника

Разработку уточненной программы кораблестроения ВМФ России завершат

Патрушев: Уточнение программы кораблестроения ВМФ РФ завершается
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Разработка уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года близится к завершению. Об этом в колонке для газеты «Известия» сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«После утверждения главой государства она станет основным документом программно-целевого планирования, в котором будет указано конкретное число и характеристики кораблей и объектов военной морской техники, необходимых флоту», — отметил помощник президента.

Ранее Патрушев в интервью «Коммерсанту» сообщил, что научно-технический задел прошлых лет в российском судостроении практически полностью исчерпан, а требования к созданию судов, проектированию, материалам и задачам военного и гражданского флотов существенно изменились.

В октябре председатель Морской коллегии заявил, что Российская армия сейчас сильнее всех в мире.

