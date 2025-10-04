Россия
22:37, 4 октября 2025

Патрушев назвал Российскую армию самой сильной в мире

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия сейчас сильнее всех в мире, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, передает телеканал «Россия 1».

По его словам, по мощи российские Вооруженные силы (ВС) превосходят даже американские. «Самой сильной армией многие называют США. Ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор», — подчеркнул он.

По словам политика, военные понимают, что Россия сегодня готова противостоять любому государству. Патрушев добавил, что это стало возможным благодаря поддержке внутри страны.

Ранее стало известно, что Россия создаст ВС в регионах, граничащих с Финляндией.

