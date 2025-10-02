Россия
21:39, 2 октября 2025

Путин анонсировал появление вооруженных сил на границе с одной страной

Путин: Россия создаст вооруженные силы в регионах, граничащих с Финляндией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы России появятся в регионах, граничащих с Финляндией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на «Валдае», трансляция которого доступна в Telegram-канале Кремля.

Глава государства также отметил, что Финляндия и Швеция утратили преимущество нейтрального статуса.

«Теперь граница между Россией и НАТО стала больше. Ну и чего? У нас не было никаких вооруженных сил в этой части России, теперь будут, мы должны создавать отдельный военный округ», — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО является ошибочным решением.

Глава государства подчеркнул, что Финляндия и Швеция, приняв решение о присоединении к альянсу, утратили все преимущества своего нейтрального статуса.

