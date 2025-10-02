Мир
2 октября 2025

Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Путин назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО ошибкой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО является ошибочным решением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Что, Россия собиралась захватить Хельсинки, что ли? Или Стокгольм? Все, что Россия хотела решить со Швецией, она решила в ходе Полтавской битвы», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Финляндия и Швеция, приняв решение о присоединении к альянсу, утратили все преимущества своего нейтрального статуса.

Ранее президент РФ объявил о войне всех стран НАТО с Россией. «Все страны НАТО с нами воюют», — сказал он.

