Экономика
14:26, 10 декабря 2025

Россиянам назвали нюансы при покупке долларов

Ольшанский: На курсы валют могут влиять время работы и запасы внутри банка
Вячеслав Агапов

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

На курсы валют могут влиять время работы и запасы внутри банка, а также иные факторы. Нюансы при покупке долларов и евро назвал начальник отдела департамента оперативного управления ресурсами «Цифры банка» Александр Ольшанский, его слова приводит Life.ru.

Влиять на стоимость валюты могут выходные и праздничные дни в странах-эмитентах или же рабочие часы зарубежных контрагентов. Банки закупают ее у партнеров и к моменту, когда рынок откроется, цены могут измениться. Такие риски они закладывают в курс, по которому клиенты покупают валюту. Также меняется стоимость в зависимости от запасов — большой объем долларов может привести к рискам нарушения нормативов регулятора, поэтому банк может снизить цены. Наконец, важно состояние купюр.

«Новые купюры, особенно "синие доллары" последнего образца, наоборот, ценятся выше: банки и обменники дают по ним лучший курс, потому что они проще в проверке, меньше вызывают сомнений и лучше принимаются за рубежом. Из-за этого у клиентов сформировался психологический страх, что " старые" доллары могут где-то не принять, что дополнительно повышает спрос на новые банкноты», — пояснил эксперт.

В то же время некоторые банки могут взимать допкомиссию при покупке валюты, которая зависит от суммы покупки и статуса клиента. Ее размер стоит узнать перед покупкой, так как приобретение большого объема для человека с улицы может обойтись в дополнительные 0,5 процента от суммы, предупредил член Экспертного совета при Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода. Также банки могут взимать комиссии за новые доллары и за покупку в периоды высокого спроса на валюту.

Ранее вице-премьер Александр Новак предупредил, что власти России собираются исключить бесконтрольный вывоз из страны наличных рублей неустановленного происхождения. По словам зампреда правительства, ограничения коснутся в том числе вывоза российской валюты в государства-члены ЕАЭС, а также перемещения золота в слитках.

    Обсудить
