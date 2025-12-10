Россияне понадеялись на рост доходов

Webbankir: 45,9 процента россиян рассчитывают на рост доходов в 2026 году

Почти половина (45,9 процента) россиян признались, что рассчитывают на улучшение своего финансового положения в следующем году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками отраслевого портала Webbankir.

Исследование проводилось в ноябре-декабре 2025 года. В нем приняли участие в общей сложности свыше 3 тысяч респондентов, проживающих в различных российских регионах. По итогам опроса выяснилось, что значительная часть граждан надеется на рост своих доходов в грядущем году.

Среди причин возможного роста благосостояния участники чаще всего упоминали повышение зарплаты. Такой ответ в ходе опроса дали в общей сложности 27,3 процента респондентов. Еще 9,9 процента связывают будущее улучшение финансовой ситуации с ростом доходов от инвестиций и банковских вкладов, а также от сдачи недвижимости в аренду

При этом каждый пятый опрошенный не ждет существенного изменения финансового положения в обозримом будущем. Треть (33 процента) респондентов, в свою очередь, испытывают негативные ожидания от 2026 год и полагают, что ситуация ухудшится.

Ранее в Центробанке (ЦБ) указали на замедление роста предлагаемых зарплат в стране после нескольких лет стремительного увеличения окладов. Завершение зарплатной гонки в регуляторе связали в первую очередь с охлаждением напряженной ситуации на рынке труда. Работодатели больше не ищут новых сотрудников в тех же объемах, что раньше, отмечают эксперты. Подобную динамику они объяснили увеличением издержек компаний.