Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:33, 10 декабря 2025Силовые структуры

Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

В Петербурге задержали организаторов производства суррогатного алкоголя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Петербургская полиция»

В Санкт-Петербурге задержали организаторов производства суррогатного алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение об обнаружении в квартире на улице Бумажников двоих мужчин в возрасте 60 и 47 лет без признаков жизни. Проведенная экспертиза показала в крови пострадавших большое содержание токсичного вещества — этиленгликоля.

Сотрудники полиции установили и задержали 72-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, пострадавшие приобрели у нее разливную спиртосодержащую жидкость, употребление которой привело к отравлению.

В ходе обыска в ее доме была изъята продукция в пластиковой таре, образцы отправлены в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования. Дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия позволили установить предполагаемых организаторов кустарного производства суррогатных напитков. Ими оказались двое 50-летних местных жителей.

Производство было налажено в двух гаражах. Там было обнаружено 257 канистр с суррогатом, пластиковые канистры и оборудование для смешивания спирта с водой. Все образцы направлены на экспертизу.

Все трое задержаны, ведется установление соучастников и каналов сбыта опасной продукции.

Ранее сообщалось, что россиянка жестоко расправилась с новорожденным сыном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Японцев предупредили о мегаземлетрясении

    В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

    Дегтярев высказался о возможном введении Fan ID в КХЛ

    В российском сыре нашли стафилококк

    На «АвтоВАЗе» оценили вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok