Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

В Петербурге задержали организаторов производства суррогатного алкоголя

В Санкт-Петербурге задержали организаторов производства суррогатного алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение об обнаружении в квартире на улице Бумажников двоих мужчин в возрасте 60 и 47 лет без признаков жизни. Проведенная экспертиза показала в крови пострадавших большое содержание токсичного вещества — этиленгликоля.

Сотрудники полиции установили и задержали 72-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, пострадавшие приобрели у нее разливную спиртосодержащую жидкость, употребление которой привело к отравлению.

В ходе обыска в ее доме была изъята продукция в пластиковой таре, образцы отправлены в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования. Дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия позволили установить предполагаемых организаторов кустарного производства суррогатных напитков. Ими оказались двое 50-летних местных жителей.

Производство было налажено в двух гаражах. Там было обнаружено 257 канистр с суррогатом, пластиковые канистры и оборудование для смешивания спирта с водой. Все образцы направлены на экспертизу.

Все трое задержаны, ведется установление соучастников и каналов сбыта опасной продукции.

Ранее сообщалось, что россиянка жестоко расправилась с новорожденным сыном.