14:15, 10 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин показал место расправы над знакомой из-за 400 тысяч рублей и попал на видео

В Челябинской области суд арестовал 3 человек за убийство оператора автозаправки
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Челябинской области местный житель показал место расправы над знакомой, которая работала оператором автозаправки. Кадрами с места преступления с «Лентой.ру» поделился Следственный комитет России.

На кадрах обвиняемый в наручниках идет в окружении правоохранителей по полю и рассказывает о преступлении. Далее они приходят в комнату, в которой произошла расправа.

10 февраля 2012 года в помещении автозаправочной станции в деревне Айбатова нашли 39-летнюю местную жительницу без признаков жизни и с травмой головы. Тогда же из сейфа пропали 400 тысяч рублей.

По горячим следам установить причастных к преступлению не удалось. Благодаря новым допросам и полиграфу удалось выйти на след злоумышленников. Один из них признался в содеянном и изобличил соучастников, что позволило установить всю преступную схему и привлечь фигурантов к уголовной ответственности.

По версии следствия, компания молодых людей, которым на момент преступления было от 21 до 29 лет, знали о деньгах, которые хранятся на работе знакомой. Решив их похитить, компания приехала на заправку, напали на оператора станции и, убедившись, что женщина не выжила, вынесли деньги и скрылись с ними.

Троим злоумышленникам предъявили обвинения. Они арестованы.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего иностранца, который с битой напал на мужчину в ресторане на улице Авиационной в 2019 году.

