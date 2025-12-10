Реклама

09:36, 10 декабря 2025Силовые структуры

Иностранец с битой напал на россиянина и сбежал с места преступления

Иностранец объявлен в розыск за убийство мужчины в Москве при помощи биты
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего иностранца, который с битой напал на мужчину в ресторане на улице Авиационной в 2019 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном следственном управлении Следственного комитета России.

Иностранцу заочно предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый объявлен в международный розыск.

По версии следствия, 19 декабря 2019 года пьяный обвиняемый не менее 11 раз ударил знакомого бейсбольной битой по жизненно важным органам. После этого он вывез пострадавшего в безлюдное место в Московской области и скрылся.

Личность злоумышленника удалось установить только спустя годы в ходе дополнительной проверки материалов дела.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима владельца клуба «Грибоедов» Олега Каштело по делу о расправе над несколькими людьми.

