Иностранец с битой напал на россиянина и сбежал с места преступления

Иностранец объявлен в розыск за убийство мужчины в Москве при помощи биты

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего иностранца, который с битой напал на мужчину в ресторане на улице Авиационной в 2019 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном следственном управлении Следственного комитета России.

Иностранцу заочно предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый объявлен в международный розыск.

По версии следствия, 19 декабря 2019 года пьяный обвиняемый не менее 11 раз ударил знакомого бейсбольной битой по жизненно важным органам. После этого он вывез пострадавшего в безлюдное место в Московской области и скрылся.

Личность злоумышленника удалось установить только спустя годы в ходе дополнительной проверки материалов дела.

