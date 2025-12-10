Россиянин получил 18 лет колонии за рисунки на остановках

В Херсонской области осудили мужчину за призывы к экстремизму

В Херсонской области осудили мужчину за призывы к экстремизму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Как установил суд, 61-летний житель Каховки в период с февраля по май 2024 года на одном из памятников и двух остановочных павильонах краской нанес надписи и рисунки с призывами к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку.

В суде обвиняемый полностью признал вину.

В июне этого года Херсонский областной суд уже приговорил его к 18 годам колонии за вандализм, хулиганство и покушение на жизнь сотрудников правопорядка.

С учетом ранее вынесенного решения по совокупности преступлений суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие за комментарий под постом.