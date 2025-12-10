Реклама

09:32, 10 декабря 2025Россия

Российская чиновница захотела запретить через суд обсуждать свою зарплату

Майя Назарова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Глава Совета депутатов из Апшеронского района Краснодарского края захотела запретить местным жителям через суд обсуждать свою зарплату. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Россиянка написала под одним из постов в соцсетях нелестное о чиновнице. Женщина отметила, что та получает много денег, но никакой пользы для граждан от этого нет.

Глава Совета депутатов из Апшеронского района подчеркнула, что ее зарплата — дело конфиденциальное. Она подала иск с требованием опровержения и оплатой госпошлины в 3 тысячи рублей. В суде мнение чиновницы не поддержали — зарплата муниципальных сотрудников относится к открытой информации.

Оставившая комментарий о зарплате чиновницы девушка рассказала, что никого не собиралась оскорблять своим постом. Она просто выразила свое мнение.

Горожанка выяснила, что в прошлом обидевшаяся чиновница работала главным бухгалтером администрации, пока ее не уволили.

Ранее стало известно, что алкогольный подарок довел чиновницу из Красноярского края до уголовного дела.

