Российская чиновница захотела запретить через суд обсуждать свою зарплату

Краснодарская чиновница захотела запретить через суд обсуждать свою зарплату

Глава Совета депутатов из Апшеронского района Краснодарского края захотела запретить местным жителям через суд обсуждать свою зарплату. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Россиянка написала под одним из постов в соцсетях нелестное о чиновнице. Женщина отметила, что та получает много денег, но никакой пользы для граждан от этого нет.

Глава Совета депутатов из Апшеронского района подчеркнула, что ее зарплата — дело конфиденциальное. Она подала иск с требованием опровержения и оплатой госпошлины в 3 тысячи рублей. В суде мнение чиновницы не поддержали — зарплата муниципальных сотрудников относится к открытой информации.

Оставившая комментарий о зарплате чиновницы девушка рассказала, что никого не собиралась оскорблять своим постом. Она просто выразила свое мнение.

Горожанка выяснила, что в прошлом обидевшаяся чиновница работала главным бухгалтером администрации, пока ее не уволили.

Ранее стало известно, что алкогольный подарок довел чиновницу из Красноярского края до уголовного дела.

