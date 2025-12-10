Российские дроны-камикадзе начали бить по ВСУ кассетными боеприпасами

Сброс кассетных боеприпасов с российского дрона-камикадзе сняли на видео

Российские военные начали использовать дроны-камикадзе с кассетными боеприпасами, видео их применения опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

Сообщается, что Вооруженные силы России начали массово оснащать дроны-камикадзе кассетными боеприпасами для минирования местности.

«За один вылет дрон не только отвлекает на себя ПВО или поражает цель, но и минирует определенные маршруты, по которым передвигается украинская техника», — пишут авторы канала.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник производит сброс из своей хвостовой части, после чего десятки суббоеприпасов разлетаются в зону поражения.

Ранее сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил камеру заднего вида, которая позволяет оператору «оглядываться» назад для предотвращения перехвата.