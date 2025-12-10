Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:35, 10 декабря 2025Бывший СССР

Российские дроны-камикадзе начали бить по ВСУ кассетными боеприпасами

Сброс кассетных боеприпасов с российского дрона-камикадзе сняли на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Военная хроника»

Российские военные начали использовать дроны-камикадзе с кассетными боеприпасами, видео их применения опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

Сообщается, что Вооруженные силы России начали массово оснащать дроны-камикадзе кассетными боеприпасами для минирования местности.

«За один вылет дрон не только отвлекает на себя ПВО или поражает цель, но и минирует определенные маршруты, по которым передвигается украинская техника», — пишут авторы канала.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник производит сброс из своей хвостовой части, после чего десятки суббоеприпасов разлетаются в зону поражения.

Ранее сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил камеру заднего вида, которая позволяет оператору «оглядываться» назад для предотвращения перехвата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Японцев предупредили о мегаземлетрясении

    В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

    Дегтярев высказался о возможном введении Fan ID в КХЛ

    В российском сыре нашли стафилококк

    На «АвтоВАЗе» оценили вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok